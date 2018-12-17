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Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin düğününden kareler

Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin bir süre önce evlendiği yedi aylık hamile eşi Kıvılcım Ural, düğün gününden kareler paylaştı.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 09:09..
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Ünlü rock şarkıcısı Kaan Tangöze ile evlenen ve iki ay sonra doğum yapmaya hazırlanan Kıvılcım Ural, düğün gününden özel kareleri Instagram hesabından yayınladı.

"HEDİYE BEKLİYORUM"

Arkadaşlarından bir sürü düğün fotoğrafı geldiğini söyleyen Kıvılcım Ural, fotoğraflarına "Bugün o kadar çok düğün fotoğrafı geldi ki artık hediye fotoğraf albümlerinizi beklerim sevgili arkadaşlar" notunu düştü.

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin düğün fotoğrafları

Tangöze, 6 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den ayrıldıktan sonra, geçen ay Kıvılcım Ural ile dünyaevine girmişti.

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin düğününden kareler

Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze'nin düğününden kareler

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