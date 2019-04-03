Sabah saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir kişinin kıyafetleriyle denize girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BİPOLAR BOZUKLUĞA SAHİP

Bipolar bozukluğu (iki uçlu duygu durum bozukluğu) olduğu öğrenilen Ahmet T. (48), deniz polisi botunu karşısında görünce kıyafetlerini denizde çıkarttı, ardından sahile çıktı. Bottan suya giren dalgıç polis, Ahmet Tabak'ın kıyafetlerini denizden topladı. Polisin hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen ve plajda yürüyen Tabak, ara sıra uzanıp güneşlendi.

Sahile gelen Ahmet T.'nin bir yakını, Ahmet T.'nin İstanbul'dan Antalya'ya ticari taksi ile geldiğini, 10 gün önce yeğenini kaybettiği için bazı sorunlar yaşadığını ve ilaçlarını da kullanmadığını söyledi.

Kıyafetiyle denize giren adam polisi alarma geçirdi ViDEO



HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yakınının saldırgan olabileceğini söylemesi üzerine polisler, Ahmet T.'yi yere yatırıp, daha sonra kollarına girerek ambulansa götürdü. Ambulansta tedavisi yapılan Tabak, polis eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.







