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Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdi

İzmir'de yol kenarında dilenen bir vatandaşa 2 kişinin kendi kıyafetlerini giydirdiği anlar, sosyal medyada takdir topladı.

DHA | 07.01.2020 - 13:55..
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İzmir'in Konak ilçesinde, yol kenarında dilencilik yapan erkeğin üzerinde kışlık kıyafet olmadığını fark eden iki vatandaştan biri, kendi kıyafetlerini çıkartıp dilenciye giydirdi.

KAZAĞINI VE MONTUNU DİLENCİYE VERDİ

Üzerindeki kazak ve montu çıkaran adam, yanındaki arkadaşıyla beraber dilenciyi kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonucu bu davranış, kullanıcılar tarafından takdir edildi.

Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdi

Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdi

Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciye giydirdi

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