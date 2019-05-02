taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9622
Euro
6.6907
Altın
1277.01
Borsa
95415.57
Gram Altın
244.67

Kıyı balıkçıları lüfer ve çinekopa hazırlanıyor

15 Nisan'da trol ve gırgırlara avlanma yasağının başlamasının ardından kıyı balıkçıları lüfer ve çinekop avcılığına hazırlıyor.

AA | 02.05.2019 - 02:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Çinekop ve lüfer balığını bekleyen balıkçılar, bir yandan teknelerini bir yandan da yırtılan ağları tamir ediyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyı balıkçılarının yeni sezona hazırlandığını söyledi.

Kıyı balıkçıları lüfer ve çinekopa hazırlanıyor

Karakaş, özellikle bazı balık türlerinin yakın zamanda kıyı balıkçıları tarafından avlanacağını belirterek, "Sezon kapandı. Balıkçılar tabii yaz sezonuna hazırlanıyor. Bu haliyle de bütün tekneler bakımda. İşte deniz salyangozu avcılığı başladı. Hava şartından dolayı birkaç gün ara verildi. Hava şartları iyi gittiği takdirde kıyı balıkçılığı ve salyangoz avcılığı başlayacaktır. Lüfer balığı gelecektir. 10-15 gün sonra. Onun yanında çinekop balığı da gelecektir." dedi.

Kıyı balıkçıları lüfer ve çinekopa hazırlanıyor VİDEO

TEKNELER BAKIMA ALINDI

Kıyı balıkçılarının teknelerini bakıma aldığını vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Yaz balıkçılıkları olacaktır. Bunun için de balıkçılar teknelerin bir an önce bakımlarını yapıp denize indirmeye çalışıyorlar. Bir de şu var. Teknelerin sıcakta o karada durması çok kötü olur. Sıcakta durduğu zaman teknelerin tahtaları açılır. Yani bu tip doğal etkilerden zarar görmemek için bir an önce teknelerimizi denize indirmek gerekiyor. Ondan dolayı bütün teknelerimiz bakımda. Yavaş yavaş teknelerimiz suya inmeye başladı."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

38
Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama

Ergin Ataman'dan tarihi zafer sonrasında ilk açıklama

5
Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

Amanoslar’da operasyon düzenleyen kahramanlara karşılama

19
Trump'tan Meksika duvarı için 4,5 milyar dolar talebi

Trump'tan Meksika duvarı için 4,5 milyar dolar talebi

6
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

1
Kalp krizi geçiren Casillas hastaneye kaldırıldı

Kalp krizi geçiren Casillas hastaneye kaldırıldı

1
Geleceğin Aziz Sancar'ları 500 proje ile yarıştı

Geleceğin Aziz Sancar'ları 500 proje ile yarıştı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir