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Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler öldü.

DHA | 02.11.2019 - 17:16..
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Normal şartlarda Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliği nedeniyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen göçmen balon balıkları Mersin'de kıyıya vurdu.

Yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesine bağlı Kaledran Mahallesi’ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağını son boğumdan koparan balon balığı, şimdi de etini yiyen kedilerin ölümüne neden oldu.

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

KUSANLAR KURTULDU

Durumu, kedilere yiyecek veren Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç fark etti. Kusan kedilerin kendilerini kurtardığını kaydeden Ortaç, etkilenen diğer kedilere de ilaç tedavisiyle müdahale etti. İlk belirlemelere göre 2’si büyük ve 3’ü yavru, 5 kedinin telef olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Ortaç, hayvanların yedikleri balon balıklarından zehirlendiğini söyledi.

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

''BALIKÇILAR DUYARLI OLMALI''

Gördükleri karşısında oldukça etkilendiğini ifade eden balıkçılara da seslenen Ortaç, "Onlar bizim can dostlarımız. Balon balığının çöpe atılması hem çevre, hem de hayvanlar için tehlikelidir. Bu nedenle balıkçılar bu konuda duyarlı olsun" dedi.

Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.

Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

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