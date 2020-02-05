Kız arkadaşı için tartışan genç, annesini bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde yaşayan Yasemin K., oğlu M.C.K.'nın Konya'da yaşayan sevgilisi ile görüşmesine karşı çıktı.

Anne-oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SAĞLIK EKİPLERİ ANNEYE MÜDAHALE ETTİ

Kavga sonrası M.C.K. mutfaktan aldığı bıçakla, annesine saldırdı. Kasığından yaralanan Yasemin K., kaçarak komşularına sığındı. Komşularının ihbarıyla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yasemin K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Olayın şüphelisi M.C.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli M.C.K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.