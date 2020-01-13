Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Arif Temiz, öğretmen sevgilisi Gamze Demir'e, korku evinde sıra dışı bir evlilik teklifi yaptı.

''SON DUANI ET'' DEYİP EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Çeşitli korku objeleri ve seslerin kullanıldığı “Annabelle korku ve evden kaçış” oyunu sonunda gözleri bağlanarak bir salona getirilen ve son duasını etmesi söylenen genç kadın, gözlerini açtığında dizlerinin üzerinde elinde yüzükle sevgilisini görünce neye uğradığını anlamadı. Şaşkına dönen genç kadın, teklife 'evet' diyerek korkusunu mutluluğa çevirdi.

Kız arkadaşına evlenme teklifini korku evinde yaptı





YÜZÜK KUTUSUNU KENDİ ELLERİYLE GETİRDİ

Gözleri bağlanan Gamze öğretmen, gizemli sandıkta bulunan yüzük kutusunu, kendi elleriyle sevgilisine getirdi. Gözleri açılan Gamze öğretmen, olanları görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı ve sevgilisi Temiz’e sarıldı.





KONFETİLER PATLADI

Bu sırada arkadaşları da bu mutluluğa ortak oldu ve konfeti patlatarak, çiftin özel anlarına şahitlik ettiler. Genç çift, daha sonra çalan müzik eşliğinde birbirine sarılıp dans ederken, arkadaşları da bu anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.



