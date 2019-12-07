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Kız arkadaşına konum atıp kurtuldu

Zorla kaçırıp Çanakkale’den Keşan’a getirilen adamdan, silah zoruyla üzerine olan evini istediler.

İHA | 07.12.2019 - 11:17..
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Çanakkale’den zorla araca bindirilen B.B., tanımadığı 5 kişi tarafından Keşan’a getirildi.

Silahla tehdit edilerek kendisini kaçıranlar tarafından üzerine kayıtlı olan evi istenen mağdur, yol boyunca darbedildi.

KONUM PAYLAŞIMI SAYESİNDE KURTULDU

Kaçırılan adam, Keşan’da bulunduğu yerin konumunu kız arkadaşına attı. Ardından kız arkadaşının, Çanakkale Polis Merkezi’ne giderek durumu haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri B.B.’yi, bir iş merkezinde kendisini kaçıranların elinden kurtardı.

Kız arkadaşına konum atıp kurtuldu


TUTUKLANDILAR

Konuyla ilgili olarak, “Birden Fazla Kişiyle Silahlı Yağma ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak” suçundan hakalrında adli soruşturma başlanılan şüpheliler, C. O. , G. B. , F. A. ,R. Ö. ve daha sonrada kimliği tespit edilen M. K. İsimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemenin ardından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiler.

Kız arkadaşına konum atıp kurtuldu


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