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Ankara'da benzin istasyonunda pompalı tüfekli saldırı

Ankara’da aracıyla bir benzin istasyonunun içindeki oto lastikçiye gelen şahıs, pompalı tüfekle bir kişiyi yaraladı.

İHA | 21.04.2019 - 08:47..
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Olay, saat 04.00 sularında, Çankaya ilçesi İşçi Blokları Mahallesindeki Mevlana Bulvarında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRIP KAÇTI

Murat B., plakası henüz belirlenemeyen otomobili ile benzin istasyonunun içinde bulunan oto lastikçiye geldi. Elinde pompalı tüfek ile otomobilden inen Murat B., o sırada oto lastikçide bulunan Yener Y.’yi bacağından vurdu. Murat B., Yener Y.’yi yaraladıktan sonra aracına binerek kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı Yener Y.’yi hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Ankara'da benzin istasyonunda pompalı tüfekli saldırı

Ankara'da benzin istasyonunda pompalı tüfekli saldırı

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