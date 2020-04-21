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Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı

Ordu'da bir genç, kiraladığı vinçle çıktığı binanın 5. katında kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

İHA |
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Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Enes Aşur (27), korona virüs nedeniyle tulum ve maske önlemi alarak, kiraladığı vinçle bir binanın 5’inci katında satın aldıkları ve evlendiklerinde birlikte oturacakları eve kadar çıkarak, kız arkadaşı Elif Yalçınkaya’ya (27) sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı

Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı

SATIN ALDIKLARI EVE VİNÇLE ÇIKTI

Korona virüs tedbirleri kapsamında tulum, maske ve koruyucu gözlük takan Aşur, Elif Yalçınkaya’nın satın aldıkları evi incelediği sırada vinçle balkona çıktı.

Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı

SEVGİLİSİNİN BAŞINA GÜL DÖKTÜ

"Bir ömür elimi tutmaya ne dersin? Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açan Eneş Aşur, balkona çıkan kız arkadaşının başından aşağıya kırmızı gül döktü.

Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı

KORUYUCU TULUM GİYEREK KUTLADILAR

Yalçınkaya, Aşur’un teklife "Evet" yanıtı verdi. Daha sonra kız arkadaşına koruyucu tulum hediye eden Aşur, davul-zurna eşliğinde evlilik teklifinin kabul edilmesini kutladı.

Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı -1

Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı

Kız arkadaşına vinçle evlilik teklifi yaptı

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