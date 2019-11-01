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Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

Ankara'da, ayrılmak isteyen kız arkadaşını çalıştığı markette 39 yerinden bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan cani, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 01.11.2019 - 17:19..
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki marketin şarküteri bölümünde çalışan 30 yaşındaki Gülseren Kartalci, aynı yaşlardaki erkek arkadaşı Canoğul Yiğit'ten ayrılmak istedi.

39 YERİNDEN BIÇAKLADI

Buna karşı çıkan Canoğul Yiğit, markette kasap reyonundan aldığı bıçakla Gülseren Kartalci'ye saldırdı. Yiğit, Kartalci'yi, market çalışanları ve müşterilerin gözü önünde 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

MÜEBBET HAPİS

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Canoğul Yiğit hakkında, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Geçen 24 Ekim'de görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanık Kartalci'ye, müebbet hapis cezası verildi.

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

CİNAYET ANINA İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR

Cinayet anına ilişkin marketin güvenlik kamerası görüntülerinden alınarak dava dosyasına delil olarak giren fotoğraflar ortaya çıktı. ​Polis tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen görüntü izleme tutanağında yer alan fotoğraflar, olayın dehşetini de gözler önüne serdi.

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

SAÇLARINDAN TUTTU, MÜŞTERİLER KAÇMAYA BAŞLADI

Fotoğraflarda Canoğul Yiğit'in, markete girip, kasap reyonundan aldığı bıçakla şarküteri reyonunda çalışan Gülseren Kartalci'ye saldırdığı, saçlarından tutup bıçaklamaya başladığı görüldü. Yiğit'in, elinden kurtulmaya çalışan kadını defalarca bıçaklaması ve bu sırada markette bulunan müşterilerin sağa sola kaçmaları da fotoğraflara yansıdı.

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

Kız arkadaşını 39 yerinden bıçaklayan caniye müebbet

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