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Kız arkadaşını tüfekle yaralayıp intihar etti

Afyonkarahisar'da bir genç, kavga ettiği kız arkadaşını pompalı tüfekle vurduktan sonra kendi canına kıydı.

İHA | 17.07.2019 - 01:45..
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Kocatepe Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle H. Y. (21) ile kız arkadaşı Ş. B (21) arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce H. Y. yanında getirdiği pompalı tüfek ile Ş. B.’yi yaraladı. H. Y. daha sonra pompalı tüfeği kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerinin yankılandığı mahallede vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kız arkadaşını tüfekle yaralayıp intihar etti

İNTİHAR EDEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri aldıkları yaralanan H. Y. ve Ş. B.’yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürdü. H. Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Ş.B.’nin tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Kız arkadaşını tüfekle yaralayıp intihar etti

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın gerçekleştiği sokakta inceleme yaptı. Olay yerinde bir adet pompalı tüfeğin yanı sıra Ş. B. ve H. Y.’e ait eşyalar bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız arkadaşını tüfekle yaralayıp intihar etti

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