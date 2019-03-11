Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

Adana'da, gece spordan çıkıp evine giden Musa Anıl Bozer'in (16) önü, kısa süre sevgili olduğu Ş.E.'nin yeni sevgilisi K.T. tarafından kesildi. Daha sonra K.T. Bozer'i darp etmeye başladı.

VİDEO ÇEKTİRDİ

Bu sırada K.T.'nin yanında bulunan arkadaşına da video çektirdi. Bozer'in darp sonucu gözlüğü kırıldı ve sol gözü şişti. Yüzünde de kızarıklıklar oluşan Bozer, K.T.'den saatlerce dayak yedi. Bu sırada K.T. Bozer'e "Sana yeter mi bu kadar aldın mı dersini. Sana burada şöyle bir vururum bayıltırım öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun sen. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun. Ben boks makinesinde 962 şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakim rekorumuz kaç olacak. Boks makinesi para ile çalışıyor" diyerek çocuğun cebine 1 lira koyup yumruk atıyor.

Çocuğu boks makinesi yerine koyup dövdü VİDEO