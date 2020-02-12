Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye ateş etti

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 27 yaşındaki Abdullah Tekayak, kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş.'ye yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu.

Ancak Ülker Ş., bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunu içine sindiremeyen Abdullah Tekayak, alkol aldıktan sonra Ülker Ş.'nin yaşadığı siteye gitti.

KIZ ARKADAŞININ EVİNİ KARIŞTIRIP, BAŞKA EVE SALDIRDI

Burada daireleri karıştıran Tekayak, yanındaki tabancayla Ülker Ş.'nin alt kattaki komşusu Fatem Ş.'nin dairesinin giriş kapısına 11 el ateş edip, kaçtı.

BİR BAŞKA EVE DAHA SALDIRDI

Abdullah Tekayak, daha sonra arkadaşı Yusuf Keskin ve onun dini nikahla birlikte yaşadığı Çilem Korkmaz ile buluştu. 3 kişi, Çilem Korkmaz'ı taciz ettiği öne sürülen Sadim K.'nin evine gitti.

Abdullah Tekayak, burada da Sadim K.'nin evine 3 el ateş edip, otoparktaki otomobiline de zarar verdi.

3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Tekayak, Çilem Korkmaz ve Yusuf Keskin'i suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.

Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.