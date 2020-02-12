taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0223
Euro
6.5764
Altın
1564.36
Borsa
119737.74
Gram Altın
303.178
Bitcoin
62129.69

Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye ateş etti

Adana'da, kendisini terk eden kız arkadaşının oturduğu siteye giden Abdullah Tekayak, Ülker Ş.'nin oturduğu daireyi şaşırınca, başka bir daireye kurşunlar yağdırdı.

DHA | 12.02.2020 - 11:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 27 yaşındaki Abdullah Tekayak, kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş.'ye yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu.

Ancak Ülker Ş., bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunu içine sindiremeyen Abdullah Tekayak, alkol aldıktan sonra Ülker Ş.'nin yaşadığı siteye gitti.

KIZ ARKADAŞININ EVİNİ KARIŞTIRIP, BAŞKA EVE SALDIRDI

Burada daireleri karıştıran Tekayak, yanındaki tabancayla Ülker Ş.'nin alt kattaki komşusu Fatem Ş.'nin dairesinin giriş kapısına 11 el ateş edip, kaçtı.

Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye ateş etti

BİR BAŞKA EVE DAHA SALDIRDI

Abdullah Tekayak, daha sonra arkadaşı Yusuf Keskin ve onun dini nikahla birlikte yaşadığı Çilem Korkmaz ile buluştu. 3 kişi, Çilem Korkmaz'ı taciz ettiği öne sürülen Sadim K.'nin evine gitti.

Abdullah Tekayak, burada da Sadim K.'nin evine 3 el ateş edip, otoparktaki otomobiline de zarar verdi.

Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye ateş etti

3 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Tekayak, Çilem Korkmaz ve Yusuf Keskin'i suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.

Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye ateş etti

İlginizi Çekebilir
D-100'de kucağında çocukla otomobil kullandı
Trafikte, kucağına aldığı çocuğu ile araç kullanan sürücü, faciaya davetiye çıkardı.
İstanbul ve Alman polisinden ortak operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Almanya Federal Polis Teşkilatı, sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı kişileri dolandıran 76 şüpheli için harekete geçti.
Yangına müdahale eden itfaiye görevlisine araba çarptı
Beylikdüzü’nde bir inşaatın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine, araba çarptı. Kaza sonrası yaralanan görevliye ilk müdahale, arkadaşları tarafından yapıldı.
Alanya'ya en çok Rus gelin geldi
2019 yılında Alanya'ya tatil yapmaya gelen 312 yabancı kadın, Türk erkekleriyle evlendi. Yabancı evlilik sayısında 77 Rus gelin, ilk sırada yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
149
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
DSÖ, koronavirüsün adını koydu, aşının tarihini verdi
66
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
ABD'nin barış planını çöpe atan Arap parlamentere linç
117
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
Esad: Türkiye'ye cevap vereceğiz
306
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz açıklaması
284
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
40
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
ABD, İran saldırısında yaralı asker sayısını yine artırdı
40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir