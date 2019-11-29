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Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için telefon çaldı

Adana'da yaşayan Hüseyin E.(20), fındık toplamak için gittiği Ordu'da tanıştığı kız arkadaşıyla görüntülü konuşabilmek için cep telefonu gasp etti.

DHA | 29.11.2019 - 17:10..
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Ordu'da fındık işçisi olarak çalışırken tanıştığı sevgilisiyle Adana'ya döndükten sonra görüntülü konuşmak isteyen Hüseyin E., iki arkadaşıyla birlikteakıllı cep telefonu gasp etti.  Şüpheli genç ve arkadaşları yakalandı.

''BANA AKILLI TELEFON AYARLAYIN''

Fındık işçisi Hüseyin E. Ordu'da çalışırken, tanıştığı genç kızla sevgili oldu. Ancak bir süre sonra fındık toplamak işi bitince Adana'ya döndü. Hüseyin A., arkadaşları Abdullah B. (21) ve Ö.G.'ye (17), "Benim tuşlu eski bir telefonum var, kız arkadaşımla görüntülü konuşmak istiyorum. Bana akıllı bir telefon ayarlayın" dedi.

SİLAH ÇEKİP TELEFONLARINI ALDILAR

10 Eylül günü 3 arkadaş, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Yusuf D. (19) Adem D. (20) ve S.D. (17) isimli kuzenlerin yanına geldi. Kurusıkı tabanca çekerek, kuzenlerin 2 cep telefonunu gasbetti.

Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için cep telefonu gasbetti -2

GÜVENLİK KAMERASINDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Hüseyin A. ile arkadaşları Abdullah B. ve Ö.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kız arkadaşıyla görüntülü konuşmak için cep telefonu gasbetti -1

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