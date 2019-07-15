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Elazığ'da tartıştığı kız arkadaşını iten şahsı tokatladı

Çift arasında çıkan tartışmada, kız arkadaşıyla itişip kakışan şahsa, oradan geçen bir vatandaş tokat attı.

İHA | 15.07.2019 - 11:55..
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Elazığ'da kent merkezinde bir cadde üzerinde arkadaş olduğu tahmin edilen bir kız ile erkek arasında telefon nedeniyle tartışma ardından itişip kakışma yaşandı.

Bu sırada kız, orada bulunan Ferhat Çalışkan’dan yardım istedi. Kızı itip kaktığını da gören Çalışkan da şahsa tokat attı.

Tokat atılması nedeniyle bu kez kız Ferhat Çalışkan’a tepki gösterdi. Yaşanan ilginç olay ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kız arkadaşıyla tartışan şahsa 'Osmanlı' tokadı

"ELAZIĞ'IN İKLİMİ SERTTİR İNSANI MERTTİR"

Ferhat Çalışkan da olay anının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyasında, "Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes videoyu izlesin ve hala insanlığın ölmediğini görsün. Bu olay 3 gün önce benim başıma geldi. Elazığ’ın iklimi serttir ama insanı merttir" ifadeleriyle paylaştı.

Elazığ'da tartıştığı kız arkadaşını iten şahsı tokatladı

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