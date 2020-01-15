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Kız çocuğu seyir halindeki otomobilden düştü

Manisa'da seyir halindeki otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşen minik kız, yola savruldu. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın, kazayı şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

İHA | 15.01.2020 - 12:34..
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Manisa'nın Alaşehir-Eşme yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin arka kapısının açılması sonucu, arka koltukta bulunan 3 yaşlarındaki bir kız çocuğu yola düştü.

Yola savrulan küçük kızın düştüğünü fark eden otomobil sürücüsü, yaklaşık 20 metre sonra durabildi.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Otomobil sürücüsü hemen aracından inerek, düşen çocuğu kucakladı ve otomobiline binerek yoluna devam etti.

Minik kız seyir halindeki otomobilden düştü İZLE

KAPIYI KENDİSİ AÇMIŞ

Öte yandan, o sırada arkadan gelen bir başka otomobil sürücüsünün olayı fark ederek durması da olası bir faciayı önledi. Metrelerce sürüklenen talihsiz kızın, şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Seyir halindeki otomobilin arka kapısını küçük kızın açtığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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