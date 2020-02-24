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Kız çocuğuna tecavüz eden sapığa 30 yıl hapis cezası

Adalar’da 3 yıl önce 14 yaşındaki kız çocuğunu ‘benimle birlikte olacaksın’ diyerek tehdit edip cinsel istismarda bulunan sapık, 30 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Sanık, kararla birlikte tutuklandı.

İHA | 24.02.2020 - 10:46..
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İstanbul Adalar’da 8 Mayıs 2017 tarihinde 14 yaşında olan D.C., E.İ. ve F.İ.’ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 4 tutuksuz sanık katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu.

DİRENDİ ANCAK TECAVÜZDEN KURTULAMADI

Duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık İ.K.’nın mağdure D.C.’yi ‘benimle birlikte olacaksın yoksa C.T. ile yaptıklarını babana anlatırım’ diyerek tehdit ettiği, bundan korkan mağdurenin kabul ettiği, sanığın D.C.’yi başka bir odaya alarak kapıyı kilitlediği, küçük kızın direnmesine rağmen D.C. ile zorla cinsel ilişkiye girdiği anlatıldı.

Kız çocuğuna tecavüz eden sapığa 30 yıl hapis cezası

CİNSEL İSTİSMARDAN CEZA ALDI

Sanık İ.K.’nın 15 yaşından küçük çocuğa karşı zorla ‘cinsel istismar’ ve ‘cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan cezalandırılmasını istendi. Savcı, diğer sanıklar hakkında ise delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada son sözü sorulan sanık İ.K., “Ben atılı suçlamayı kabul etmem.” dedi. Diğer sanıklar da söz alarak, beraatlerini istedi.  Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.K.’yı 15 yaşından küçük olan D.C.’ye yönelik eyleminden dolayı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapse çarptırdı. Sanığın eylemini cebir ve tehdit altında işlediğini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, cezayı artırarak sanığın 24 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kız çocuğuna tecavüz eden sapığa 30 yıl hapis cezası

30 YIL YATACAK

'Cinsel amaçlı cebir ile çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 6 yıl hapis cezasına mahkum edilen sanık İ.K., verilen ceza miktarı gereğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİĞERLERİ BERAAT ETTİ

Diğer sanıklar T.K., S.B., M.B. ve C.T. hakkında ise 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlediklerine dair mahkumiyete yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

Kız çocuğuna tecavüz eden sapığa 30 yıl hapis cezası

(E.İ. ve F.İ.)

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