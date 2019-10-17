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Kız çocuğunun telefonunu gasbeden suçluyu dişi ele verdi

Elazığ'daki bir minibüs durağına yanaşan gaspçı, 15 yaşında kız çocuğunun telefonunu çaldı. Jandarma, bir dişi çürük olarak tarif edilen gaspçıyı çok geçmeden yakaladı.

İHA | 17.10.2019 - 12:13..
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Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde minibüs bekleyen 15 yaşındaki kız çocuğunu durakta yalnız gören şüpheli F.O. (32), bisikletle gelerek kurusıkı tabanca ile telefonunu gasbetti.

Telefonu gasbedilen kız çocuğu, durumu çevredekilerin yardımıyla jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kız çocuğunun telefonunu gasbeden suçluyu dişi ele verdi

BİSİKLETİ VE ÇÜRÜK DİŞİNİ TARİF ETTİ

Bu sırada gasbedilen kız çocuğu, şahsın bisikletini tarif edip, bir dişinin de belirgin bir şekilde çürük ve kırık olduğunu aktardı. Bu bilgilerden yola çıkan ekipler, bisikletli şahıslar üzerinde yoğunlaştı. Belde ile Doğankuş köyü arasında çalışmasını sürdüren ekipler, tarife uygun bisikletli bir şahsı durdurarak dişini kontrol ettiğinde aradıkları şüpheli F.O.'yu yakaladı.

Kız çocuğunun telefonunu gasbeden suçluyu dişi ele verdi

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf ederken, kurusıkı tabanca ve gasbedilen telefona ulaştı. Jandarma ekipleri, telefonu sahibine teslim etti. İfadesi alınan şüpheli, 'silahlı yağma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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