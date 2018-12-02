Süleyman Soylu: 150 teröristi ikna ederek dağdan indirdik

Toplu açılış törenine katılmak, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dörtyol kavşağında düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende terör örgütü PKK'ya ağır eleştirilerde bulunan Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

"KIZ ÇOCUKLARINI DAĞA ÇIKARAMAYACAKLAR"

Konuşmasında terör örgütü PKK'yı eleştiren Soylu, "Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler. Onlar öğretmen, mühendis, hemşire, doktor, memleketimin 780 bin kilometrekaresinde hizmet verecek, anne ve babasının o başını okşayarak büyüyecek. Dağda o rezil adamların yanında büyümeyecek, gülmeyecek." dedi.

2018'DE ÖRGÜTE KATILIM 95 KİŞİ OLDU

Çocuklarına terör örgütünün musallat olduğu anne babalara seslenen Soylu, şunları kaydetti:

"Çocukları dağda olan anne babalar. Hiçbir şey için geç değil. Bakın örgüte katılım bu yıl sadece 95 kişi oldu. 2014 yılında 5 bin 500 kişiydi. El birliğiyle kardeşliğimizi ortaya koyarak düşürdük. Kasım ayında sadece 1 kişi katıldı. Buna karşılık biz bu yıl sadece ikna ederek 150 kişiyi dağdan indirdik. Bunu aileleriyle birlikte yaptık. Eğer aileler, anne babalar, akrabalar destek verirse Allah'ın izniyle biz bu işi çok daha rahat hallederiz. Bu hepimizin gayretiyle olur. Biz burada vatandaşımızla güzel vesilelerle buluşmak istiyoruz. Böyle açılışlarla festivallerle pikniklerde buluşmak istiyoruz." dedi.