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Kız kaçıran uzman çavuş linçten havaya ateş ederek kurtuldu

Isparta’da aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunan grup tarafından takip edilen uzman çavuş, kendisini korumak amacıyla beylik tabancasıyla havaya ateş açtı.

İHA | 24.01.2020 - 06:38..
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Isparta’da, C.Y. isimli uzman çavuş, 18 yaşından küçük kız çocuğunun kaçırılması yüzünden husumetlisi olduğu grup tarafından aracıyla giderken takibe alındı.

KAZA YAPTI

C.Y., Gülevler Mahallesi, 106. Cadde ile 124. Cadde kavşağına geldiğinde aracın kontrolünü kaybederek refüjdeki ağaca çarpması sonucu kaza yaptı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENİNCE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kaza sonrasında husumetli olduğu grup tarafından linç edilmek istenen C.Y., yanında bulunan beylik silahıyla hava ateş açarak kurtuldu. Çevredekiler tarafından silah seslerinin duyulması üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile çok sayıda asayiş ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

Kız kaçıran uzman çavuş linçten havaya ateş ederek kurtuldu

Kız kaçıran uzman çavuş linçten havaya ateş ederek kurtuldu

Kız kaçıran uzman çavuş linçten havaya ateş ederek kurtuldu

Kız kaçıran uzman çavuş linçten havaya ateş ederek kurtuldu

Kız kaçıran uzman çavuş linçten havaya ateş ederek kurtuldu

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