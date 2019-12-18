'Kız kaçırma' çatışmasındaki cinayetlere 31 yıl hapis

İstanbul Beyoğlu’nda kız kaçırma nedeniyle 29 Temmuz 2016'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Ramazan Çelik (28) ve Berkay İşlev'in (16) ölümüne ilişkin dava, karara bağlandı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan tutuklu sanık H.K. hazır bulundu.

Berkay İşlev

"VİCDANINIZA BIRAKIYORUM"

Başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Karagöz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken olayda hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu. Duruşmada, son sözü sorulan sanıklardan H.K, ''Ben 3 buçuk senedir yatıyorum. Adalete güvendiğim için konuşmadım. Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Sizin vicdanınıza bırakıyorum.'' dedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Ramazan Karagöz ise "Her şey ortadadır. Bizlik bir olay değildir. Beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

31 YIL 11 AY HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan H.K.’yi her iki cinayetten önce müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle her cinayet için verilen müebbet hapsi 12 yıl 6 aya indirdi. İki cinayetten 25 yıl hapse mahkum edilen sanık ayrıca kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 yıl 11 ay olmak üzere toplamda 31 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

6 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme zanlı H.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederken, olay anında silah kullandıkları belirlenen sanıklardan Ercan Ç.’yi 2 yıl 1 ay, Çağatay H.’yi ise 7 yıl 8 ay 15 gün hapse mahkum etti. Mahkeme davada yer alan 6 sanığın beraatine karar verdi.

"İĞNE İLE KUYU KAZMAK GİBİ"

Olayda yakınlarını kaybedenler, mahkemenin kararına tepki gösterdi. Gözyaşlarını tutamayan maktullerin yakınları, adliye önünde basın açıklaması yaptı. 16 yaşındaki oğlunu yitiren acılı anne Fatma İşlev, “Adalet bitmiş, tüm suçlular tek tek serbest bırakıldı. Sadece küçük yaştakinin üzerine yıkmaya çalıştılar. Ona da bir sürü indirim uygulandı. Olayda 5-6 silah kullanılmış. Sadece bir kişinin üzerine yıktılar. Hepsi kurtuldu. Allah’ın adaletine sığındım. Adalet aramak iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey. Ceza alacaklar diye çok umutluydum.” dedi.

"ADALET OLMADAN GERİ DÖNDÜK"

Olayda eşini kaybeden Gül Çelik ise “2 çocuğum yetim kaldı. Her şey ortadaydı. Adalet bekliyorduk. Adalet olmadan geri döndük. Davamıza müfettiş atansın.” diye konuştu.