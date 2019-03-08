Kız Kardeşim Projesi 11 binden fazla kadına destek oldu

Kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanan Coca-Cola, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar yürütmeye devam ediyor. 1934 yılında dünyada ilk defa Yönetim Kurulu’na bir kadın üye atayan şirket olarak hem yönetim kademesindeki kadın sayısının artırılması hem de ve kadın çalışanlara eşit fırsat sunulmasına yönelik politikalarını sürdürüyor.

Coca-Cola’nın 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 Programı ile de 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefleniyor. 5by20 Programı kapsamında kadınlara eğitimler, finansal destek ve mentorluk desteği sunuluyor. Türkiye’de de 5by20 hedefi kapsamında, 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi ile kadınlara girişimcilik, dijital okuryazarlık, finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor.

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, Kız Kardeşim Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şirket olarak, küresel ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için yapılacak en iyi yatırımın, kadına yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Biz de Türkiye’de Kız Kardeşim projesi ile sunduğumuz eğitimler ve mentörlük desteği ile kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2015 yılında, küçük adımlar ile başlayan Kız Kardeşim projesi, bugün artık daha da fazla insanın hayatına dokunur hale geldi. Eğitimlere ek olarak, “Girişimci Kadınlar ile İlham Buluşmaları” organize edilerek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi sağlanıyor. Proje ortaklarımızın da katılımıyla, şimdiye kadar 30 ilde 11 bini aşkın kadın desteklendi. 2019 yılında da düzenleyeceğimiz Kız Kardeşim eğitimleriyle 9 bin kadına daha ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL ŞİŞELER ÜRETİLDİ

Coca-Cola Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak tasarladığı Coca-Cola şişelerini de müşterilerinin beğenisine sundu. Kız Kardeşim projesine gönüllü olmaya davet eden özel tasarım şişeler seçili CarrefourSA marketlerinde yer alacak.

COCA-COLA ŞİRKETİ HAKKINDA

Coca-Cola Şirketi (NYSE: KO), 200’den fazla ülke ve bölgede sunduğu 500’den fazla marka ile komple bir içecek şirketidir. Şirketin portföyünde, Coca-Cola markalarının yanı sıra, AdeS soya tabanlı içecekler, Ayataka yeşil çay, Costa Kahve, Dasani suları, Del Valle meyve suları ve nektarları, Fanta, Georgia kahve, Gold Peak çay ve kahveleri, Honest Tea, innocent sıvı meyve püreleri ve suları, Minute Maid meyve suları, Powerade spor içecekleri, Simply meyve suları, smartwater, Sprite, vitaminwater ve ZICO hindistan cevizi suyu gibi, dünyanın en değerli içecek markaları da bulunmaktadır.

İçeceklerindeki şekerin azaltılmasından yeni ve yenilikçi ürünlerin pazara sunulmasına kadar gerçekleştirdiği birçok çalışmayla ürün portföyünü sürekli geliştirmektedir. Aynı zamanda, kullandığı suyu doğaya geri kazandırarak ve ambalajların geri dönüşümünü destekleyerek çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için çalışmaktadır. Coca-Cola Şirketi, şişeleyici ortakları ile birlikte 700 binden fazla insana istihdam sağlayarak, faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomisine katkıda bulunuyor. Daha fazla bilgi için www.coca-colacompany.com adresini ziyaret edebilirsiniz.