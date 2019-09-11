Kız kardeşiyle gördüğü kişileri tabancayla yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde T.S. adlı şahıs, bir süre önce kız kardeşi ile aynı restoranda gördüğünü iddia ettiği Sinan A. ve Fatih D. ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dağılan grup arasında husumet oluştu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

T.S., bugün Sinan A. ve Fatih D.'nin yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.S., tabanca ile Sinan A. ve Fatih D.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sinan A. ve Fatih D., bacaklarından yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki esnafının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ABİ GÖZALTINDA

Şüpheli T.S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.









