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Kız kardeşiyle gördüğü kişileri tabancayla yaraladı

Samsun'da, daha önce kız kardeşinin yanında gördüğünü öne sürdüğü kişileri vuran T.S. gözaltına alındı.

DHA | 11.09.2019 - 21:50..
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde T.S. adlı şahıs, bir süre önce  kız kardeşi ile aynı restoranda gördüğünü iddia ettiği Sinan A. ve Fatih D. ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dağılan grup arasında husumet oluştu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

T.S., bugün Sinan A. ve Fatih D.'nin yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.S., tabanca ile Sinan A. ve Fatih D.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Sinan A. ve Fatih D., bacaklarından yaraladı.

Kız kardeşiyle gördüğü kişileri tabancayla yaraladı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredeki esnafının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ABİ GÖZALTINDA

Şüpheli T.S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kız kardeşiyle gördüğü kişileri tabancayla yaraladı

Kız kardeşiyle gördüğü kişileri tabancayla yaraladı

Kız kardeşiyle gördüğü kişileri tabancayla yaraladı

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