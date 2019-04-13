Kız kardeşlerini öldüren şahıs adliyeye çıkartıldı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Çayüstü köyünde dün meydana gelen olayda, Aysel Ş.(20) ile Hatice Ş. (16) silahla öldürülmüş olarak bulunmuşlardı.

4 YILDIR CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUYORDU

Kız kardeşlerin, ağabeyleri Bayram Ş., tarafından 4 yıldır cinsel istismara uğradıkları, bu durumu anne ve babalarına anlattıkları için öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bayram Ş., jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ederken Dinar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİYEYE ÇIKARILDI

Daha sonra Dinar Adliyesi’ne çıkartılan Bayram Ş., gazetecilerin "Cinayeti neden işledin?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.