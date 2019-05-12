Kız meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulanan iki genç cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Bir süre tartışan gençlerden N.Y. isimli şahıs karşısındaki şahsı bacağından bıçakla yaraladı.

BIÇAK DARBESİ ATAR DAMARA GELDİ

Bıçak darbesi atar damarına denk gelen şahıs çevredekilerin müdahalesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası bıçakla birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan N.Y. ise gözaltına alındı.







