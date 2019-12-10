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Kız öğrenci azmettirdi, liseli öldüresiye dövüldü

Darp anı saniye saniye kameraya yansırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 4 kişi hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHA | 10.12.2019 - 11:27..
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İzmir’in Konak ilçesindeki Konak Nevvar Salih Lisesi 9. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki K.O.Ö.; 25 Şubat 2019 günü okul çıkışı, Alsancak semti Meksika Sokak’ta ilerlerken aynı okuldan 4 kişinin saldırısına uğradı.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

Kemer, yumruk ve tekmelerle darbedilen öğrenci yaralanırken, olay esnasında gencin bazı dişleri de kırıldı. Lise öğrencilerinin, dehşet veren görüntüsü ise bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

 

Lise öğrencisini sokak ortasında kemerle dövdüler ViDEO

SERBEST KALDILAR

Olay sonrası K.O.Ö. ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırganlar M.D. (16), U.T. (17) ve Ö.B. (16) gözaltına alınırken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur K.O.Ö.’nün aynı sınıfta olduğu Z.İ. isimli kız öğrenci ile daha önce bir sorun yaşadığı, olay günü K.O.Ö. yanındaki arkadaşı Y.K. ile okuldan çıkıp yürürken, Z.İ.’nin erkek arkadaşı olan U.T. ile U.T.’nin arkadaşları M.D. ve Ö.B.’nin takip edip K.O.Ö.’ye saldırdığı ifade edildi.

Kız öğrenci azmettirdi, liseli öldüresiye dövüldü

KIZ ÖĞRENCİ AZMETTİRMİŞ

Saldırganların K.O.Ö.’nün yüzüne yumrukla, sırtına kemerle vurdukları, K.O.Ö. yere düşünce, yüzüne de tekme ile vurdukları belirtildi. Mağdur K.O.Ö.’nün basit tıbbi müdahale ile giderilemez ve dişlerini kıracak şekilde saldırgan öğrenciler tarafından yaralandığı belirtilen iddianamede, Z.İ.’nin olayı azmettirmediğini ileri sürüldü.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 saldırgan tarafından hazırlandığı iddianame, İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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