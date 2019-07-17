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Kız öğrenci yurdunda 9 öğrenci biber gazından etkilendi

Ankara'da özel bir yurtta güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı biber gazı nedeniyle 9 kız öğrenci hastanelik oldu.

AA | 17.07.2019 - 07:40..
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Çankaya Necatibey Caddesi'ndeki özel bir yurtta kalan çok sayıda kız öğrenci gece yarısı hissettikleri gaz kokusu sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle kendilerini dışarı attı.

Kimi öğrencilerin baygınlık geçirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kız öğrenci yurdunda 9 öğrenci biber gazından etkilendi

DOĞALGAZ KAÇAĞI BULUNMADI

İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphe eden ekipler, yaptıkları ölçümlerde doğal gaz tesisatında hiçbir sızıntı ve kaçak olmadığını belirledi.

Olay sonrası binayı tamamen tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen öğrencilere müdahalede bulundu.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği öğrencilerden 9'u ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kız öğrenci yurdunda 9 öğrenci biber gazından etkilendi

AFAD EKİBİ, "KBRN" ÖLÇÜMÜ YAPTI

Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı müdahalede bulunan "KBRN" ekibi de özel cihazlarla binaya girerek, ölçüm yaptı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ise yurtta incelemelerde bulunarak, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Kız öğrenci yurdunda 9 öğrenci biber gazından etkilendi

KOKUNUN KAYNAĞI, BİBER GAZI ÇIKTI

AFAD, UMKE ve polis ekiplerin yürüttüğü soruşturmada kokunun kaynağının binada görevli özel güvenlik görevlisinin yanlışlıkla sıktığı biber gazı olduğu belirlendi.

Güvenlik görevlisinin ifadesini alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada yurtta kalanların tıpta uzmanlık ve kaymakamlık gibi çeşitli mesleki sınavlara hazırlanan öğrenciler olduğu öğrenildi.

Kız öğrenci yurdunda 9 öğrenci biber gazından etkilendi

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