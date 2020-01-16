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Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da 5.5 kilometre uzunluğundaki kızak parkurunun işletmecisi ve beraberindekiler, kar yağması için hep birlikte dua etti.

DHA | 16.01.2020 - 11:52..
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Giresun'un Dereli ilçendeki Kümbet Yaylası'nda geçen yıl faaliyete geçen 5.5 kilometre uzunluktaki kızak parkurunda, karın az olması nedeniyle sezon açılamadı.

DUAYA ÇIKTILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kızak parkurunun eko turizm işletmeciliğini alan turizmci Tahsin Çoban ve beraberindekiler, kızaklarla parkurda deneme yaptı. Kar kalınlığının az olması nedeniyle etkinliklerin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağına karar veren işletmeciler, karne tatilinin de başlayacak olması nedeniyle hep birlikte kar yağması için dua etti.

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

"KIZAK İÇİN YETERLİ DEĞİL"

​Duanın ardından açıklamalarda bulunan turizmci Tahsin Çoban, geçen yıl bölgede 1 metreyi bulan kar olduğunu ifade ederek, "Bu sene de yağdı, fakat bizim beklediğimizin altında yağdı. Şu anda burada 10 santim civarında bir kar var ve bu kızak için yeterli değil. Kızak için yeterli karın yağmasını bekliyoruz. Geçen yıl parkurumuzda yaklaşık 6 bin misafirimizi ağırladık. Önümüzde bir yarıyıl tatili var ve o zamana kadar karın yağmasını bekliyoruz. Bununla ilgili kızak alanında altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz.” dedi.

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

KAR YOKSA, HİZMET DE YOK

"Hiç durmadan 1 saat 15 dakika kayılabilen bir parkura sahibiz. Bunun için de en az 50 santimetre kar olması gerekir.” diyen Çoban, parkurla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Kayak merkezlerinde bulunan kızak alanları en fazla 372 metre, ama burası dünyada tek ve orman içinde 5.5 kilometre mesafe 1 saat 15 dakika sürüyor, hiç durmandan kayılıyor. Biz burada kızak işletmecisi olarak her şeye hazırız, sadece karın yağmasını bekliyoruz. Şu an kar var, ama sadece 10 santim kar var. Bu yeterli değil, çünkü kızakların kayması için 50 santim kar olması lazım. Şu an buraya birçok talep var, hatta yurt dışından dahi talepler geliyor ama kar olmadığı için bu talebe şu anda karşılık veremiyoruz."

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar


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