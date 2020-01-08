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Kızamık salgını 6 bin kişinin ölümüne neden oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kızamık salgını nedeniyle 6 bin kişi öldü. Kızamık salgınını durdurmak için daha fazla fona ihtiyaç olduğu belirtildi.

AA | 08.01.2020 - 14:52..
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2019 yılından bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kızamık salgınından 6 kişinin öldürdüğü duyurdu.

"FON EKSİKLİĞİ ENGEL OLUYOR"

Kızamık salgınını durdurmak için daha fazla fona ihtiyaç olduğu ifade edilen WHO'nun açıklamasında, “Fon eksikliği, salgınla başarılı bir şekilde mücadele etmek için büyük bir engel olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

40 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Açıklamada, kızamık salgınıyla mücadele etmek için şimdiye kadar 27,6 milyon dolar harcandığı, 6 -14 yaş arasındaki çocuklara aşı yapmak için 40 milyon dolara daha ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kızamık salgını 6 bin kişinin ölümüne neden oldu

310 BİN ŞÜPHELİ KIZAMIK VAKASI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2019'un başından bu yana yaklaşık 310 bin şüpheli kızamık vakası kaydedildi.

AŞILAMA ORANLARI ÇOK DÜŞÜK

Ülkedeki sağlık çalışanları uzak bölgelere erişimde sorunlar yaşıyor, silahlı grupların faaliyet gösterdiği alanlarda aşılama oranları ise çok düşük oluyor.

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