Kızgın kömürlerin içine düşen kadın ölümden döndü

Köpeği kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdü

1 Turizm lisesi öğrencilerine maaş ve iş garantisi Turizm ve meslek lisesi öğrencileri için oteller okul olacak. Öğrenciler için her imkan kullanılacak.

2 Skrtel'in yerine Mina geliyor Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'in yerine Everton'dan Mina'yı kiralamak için çalışmalara başladı.

3 Çiftlik Bank soruşturmasına iddianame hazırlandı Hazırlanan iddianamede 18 şüphelinin 75 bin 260 yıla kadar hapsi talep edildi.

4 Kira kadar aidat ödemeyin Site yönetimleri; site sakinlerinin ilgisizliğinden faydalanarak aidatları kendileri belirliyor. Ancak bu durum kimi zaman olumsuzluklarla sonlanabiliyor.

5 Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu aşkı 3 ay sürdü Ocak ayında aşklarını ilan eden Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu'nun ilişkisi bitti.

6 İsrail ateşkes dinlemeden saldırılarını sürdürdü Gazze'yi bombalayan İsrail, dünyanın tepkisine rağmen saldırılarını devam ettiriyor.