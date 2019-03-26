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Kızgın kömürlerin içine düşen kadın ölümden döndü

Hindistan'da düzenlenen festival sırasında kızgın kömürlerin içine düşen kadın, son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 10:10..
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Hindistan'ın kuzeyinde geleneksel olarak düzenlenen festivalde, mezar şeklinde açılan kuyuya kömürler yerleştirildi.

Hintliler kömürleri, bir bir ateşleyerek köz haline dönüştürdü. Sonrasında gelenek gereği, koşarak kömürlerin üzerinden geçildi.

Geçiş sırası Hintli bir kadına geldiğinde ise olanlar oldu.

Festival sırasında kızgın kömürlerin içine düşen kadın İZLE

YARA ALMADAN ATLATTI

Eteğini toplayarak kızgın kömürlerin üzerinden geçmeye çalışan kadın, yere kapaklandı. Alevlerin içine düştükten sonra kısa süreli şok yaşayan kadın, kazayı yara almadan atlattı.

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