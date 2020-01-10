taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8798
Euro
6.5321
Altın
1548.18
Borsa
117990.45
Gram Altın
292.587
Bitcoin
45764.77

Kızı için elbise dolabından tekne yapan baba

Hakkari'de daha önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızı için köprünün maketini yapan baba, şimdi de kullanılmayan elbise dolabından tekne yaptı.

DHA | 10.01.2020 - 09:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Aydın Güder, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen kızını İstanbul'a götüremeyince köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yapmıştı.

Haberi gören İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yetkilileri ise Yağmur'u İstanbul'da misafir ederek, İstanbul'un tarihi yerlerini gezdirip boğaz turuna çıkarmıştı.

11 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Şu anda 11 yaşında olan Yağmur'un aklında ise boğaz turu ve deniz havası kaldı. Baba Güder de kızı Yağmur için tekne maketi yapmaya karar verdi. Kızı okulda veya dışarda olduğu zamanlarda tekneyle uğraşan Güder, elbise dolabından yaptığı maket tekneyi, kızı okuldan dönünce sürpriz yaparak kendisine gösterdi.

Kızı için elbise dolabından tekne yapan baba

GİZLİ GİZLİ YAPTI

Baba Güder, 2017'de kızının en büyük hayalinin İstanbul'u ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek olduğunu belirterek, "Kızımın hayali olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yapmıştım. Bunun üzerine İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, kızım Yağmur'u İstanbul'da misafir etti. Gezi sırasında aklında boğaz turu kalmıştı. Bende bu tekneyi kızım için sürpriz yaptım. Deniz havasını ve boğaz turundan bahsediyordu. Bende o boğaz turu ve deniz havasını, Yağmur uyurken ve okula giderken gizli yaptım." dedi.

Kızı için elbise dolabından tekne yapan baba

KIRIK EBLİSE DOLABINDAN TEKNE

Teknenin maketinin yapımında kırık elbise dolabı, vitrin camları, dondurma çubuklarını kullandığını söyleyen Baba Güder, kızının bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Yağmur ise babasının daha önce yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü çok beğendiğini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce çağrıldığı İstanbul'da müzeleri, camilerini ve boğazı gezdiğini söyledi.

Kızı için elbise dolabından tekne yapan baba

"MESLEK SAHİBİ OLUNCA BEN DE SÜRPRİZLER YAPACAĞIM"

Aklında en çok boğaz turunun kaldığını belirten Yağmur, "En çok aklımda kalan İstanbul boğazı, gemileri ve deniz havası oldu. Babamda beni böyle bir hasretle görünce bu tekneyi yaptı. Çok mutlu oldum. Babama ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben de ilerde bir meslek sahibi olunca babama çok güzel sürprizler yapacağım." diye konuştu.

Kızı için elbise dolabından tekne yapan baba

İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 12 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Hatay'da yatalak hastaya borçları yüzünden hapis şoku
Diyabet hastası olan ve 9 aydır yatağa mahkum şekilde yaşayan Semir Köseoğlu, borçlarını ödeyemediği için 3 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Beylikdüzü'nde silahlı soygun
Kuru yemiş deposuna giren silahlı 3 kişi, güvenlik görevlisini silahla tehdit ettikten sonra içinde bir miktar para bulunan çelik kasayı çalıp kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları uçağının düşüş anları

70
Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli

83
İdlib'de ateşkes ilan edildi

İdlib'de ateşkes ilan edildi

53
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın yetkilerini kısıtladı

28
Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

Boğaz'ın girişinde tanker ile balıkçı gemisi çarpıştı

72
Bilgisayar üzerinde bırakılan kitap alev aldı

Bilgisayar üzerinde bırakılan kitap alev aldı

15
Denetim yapan ekipler 53 ton balığa el koydu

Denetim yapan ekipler 53 ton balığa el koydu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir