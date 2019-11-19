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Kızı onaylamadığı bir kişiyle evlenince intihara kalkıştı

Antalya'da kızının onaylamadığı bir kişiyle evlenmesine tepki gösteren E.Ç., intihara kalkıştı. Kızı T.Y.'nin olay yerinde baygınlık geçirmesi üzerine anne, intihar girişiminden vazgeçti.

DHA | 19.11.2019 - 14:20..
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Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde, anestezi uzmanı olarak çalışan kızı T.Y.'nin evlenmesine karşı çıkan anne E.Ç., yaklaşık 30 metre yüksekliğinde falezlere çıkıp intihar edeceğini söyledi.

''BU EVLİLİĞE RIZAM YOK''

Kızının rıza göstermediği bir kişiyle nikah yaptığını söyleyen E.Ç.'nin falezlerin kenarına geldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Park içinde yer alan yaşlı evinde görev yapan psikolog ile polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı E.Ç., "Kızım benim istemediğim bir kişiyle evlendi. Bu evliliğe rızam yok. Boşansın gelsin." dedi. Görevlilerin tüm çabasına rağmen ikna olmayan E.Ç., olay yerine gelen kızını da görmek istemediğini söyledi.

"Kızım gelirse atlarım." diyen E.Ç.'ye, polis su verdi. Bir süre sonra falezlerin kenarına kadar gelen T.Y., "Benim bir suçum yok. Ben bir şey yapmadım." diyerek, annesinin yanına gelmesini istedi.

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti -3

KIZI BAYGINLIK GEÇİRİNCE VAZGEÇTİ

Yaklaşık bir saat annesini ikna etmeye uğraşan T.Y., baygınlık geçirdi.Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği T.Y., uzun süre kendine gelmedi. Park içerisinde sedye üzerinde tedavisi yapılan kızının hastaneye götürüleceğini gören E.Ç., intihar girişiminden vazgeçti. E.Ç., sedyedeki kızının yanına gelerek gözyaşı döktü.

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti -5

AYNI AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

T.Y. ambulansa götürülürken, anne de kızının elini tutarak ona eşlik etti. Anne ve kızı, aynı ambulansla Antalya Eğitim Araştırma ve Hastanesi'ne götürüldü.

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti -4

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti -6

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti -7

Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti -8

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