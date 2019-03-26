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Arkadaşlarını döven 3 kız gözaltına alındı

Kütahya'da S.K., hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği kızı, hemzemin geçitte iki arkadaşıyla birlikte dövdü.

DHA | 26.03.2019 - 17:32..
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Kütahya yaşayan S.K., arkadaşları S.Y. ve H.S. ile birlikte, hakkında dedikodu yaptığını iddia ettiği S.A. adlı kızı, Vefa Mahallesi'ndeki hemzemin geçide götürdü. Burada taraflar bir süre konuştu. Ardından S.K. ve iki arkadaşı, saçlarından tutarak sürükledikleri S.A.'yı, küfür ederek tekme tokat dövdü.

Dehşet anları dakikalarca sürdü. Bu sırada kızların yanındaki erkek arkadaşları, müdahale etmeye çalıştı. Dakikalarca süren dehşet anlarını, S.Y.'nin başka bir kız arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

Kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler VİDEO



POLİS SORUŞTURMA AÇTI

Cep telefonu görüntülerinin arkadaşlar arasında paylaşılmasının ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliklerini belirlediği kızlardan S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S.'yi ifade için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürdü.

Şiddete uğrayan kıza ulaşılması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Arkadaşlarını döven 3 kız gözaltına alındı












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