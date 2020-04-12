taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6971
Euro
7.3152
Altın
1685.82
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.483
Bitcoin
46725.74

Kızı ve damadıyla tartıştı, 36 kilometre yürüdü

Uşak'ta birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan 86 yaşındaki kadın, hava alma bahanesiyle çıktığı evden Manisa'nın Kula ilçesine kadar, yaklaşık 36 kilometre yürüdü.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kızı ve damadıyla tartıştı, 36 kilometre yürüdü

Uşak'ın Ulucak ilçesinde kızı ve damadı ile birlikte oturan 86 yaşındaki Hatice F., saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle kızı ve damadıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından hava alacağını söyleyip evden çıkan yaşlı kadın, İzmir- Ankara D-300 Karayolu'na çıkarak, yaklaşık 36 kilometre boyunca yürüdü.

İZMİR'E KADAR GİDECEKTİ

Manisa'nın Kula ilçesi girişindeki polis uygulama noktasına kadar gelen kadını fark eden ekipler, Hatice F.'ye nereye gittiğini sordu. Hatice F. ise polise, kızı ve damadıyla tartıştığını, İzmir'in Kiraz ilçesindeki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını söyledi.

Kızı ve damadıyla tartıştı, 36 kilometre yürüdü ViDEO

"ARAMADIĞIMIZ YER KALMADI"

Hatice F.'nin kızı Ayşe S.'ye ulaşan ekipler, durumu bildirdi. Kula'ya gelip annesini polislerden teslim alan Ayşe S., "Evden çıktığı andan itibaren annemi aramaya başladık. Aramadığımız yer kalmadı. Çok meraklandık." dedi.

Kızı ve damadıyla tartıştı, 36 kilometre yürüdü

İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerileri
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri herkesin merek ettiği "Her hafta sonu yasak olur mu?" sorusunu yanıtladı
Adana'da cips ve çikolata isteyen minik kız sevinç yaşadı
Sokağa çıkamayan küçük kız, polislerden elektronik posta yoluyla istediği cips ve çikolaya kavuştu.
Bayburt'ta korona hastası 3 kişi taburcu edildi
Koronavirüs nedeniyle tedavi gören aynı aileden 3 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Bayburt barı" eşliğinde evlerine uğurlandı.
Şırnak'ta karantinadan kaçan genç ikna edildi
Şırnak'ta koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı yurttan kaçan Mehmet Ç., Cizre ilçesinde polis ekipleri ve annesinin iknasıyla hastaneye götürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
Korona yasağı koymayan İsveç hükümetine doktorlar kızgın
59
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
Mardin'de teröristlerin bombalı saldırı planı bozuldu
52
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım hasta sayımız ilk kez azaldı
132
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
Koronavirüsün yeni belirtileri tespit edildi
26
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür: Osmanlı gibisiniz
245
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
Muş'ta nisanda karla mücadele çalışması yürütülüyor
29
'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti
'Terlik alacağım' diyen kadına polis müdürü isyan etti
36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir