Uşak'ın Ulucak ilçesinde kızı ve damadı ile birlikte oturan 86 yaşındaki Hatice F., saat 09.30 sıralarında bilinmeyen nedenle kızı ve damadıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından hava alacağını söyleyip evden çıkan yaşlı kadın, İzmir- Ankara D-300 Karayolu'na çıkarak, yaklaşık 36 kilometre boyunca yürüdü.

İZMİR'E KADAR GİDECEKTİ

Manisa'nın Kula ilçesi girişindeki polis uygulama noktasına kadar gelen kadını fark eden ekipler, Hatice F.'ye nereye gittiğini sordu. Hatice F. ise polise, kızı ve damadıyla tartıştığını, İzmir'in Kiraz ilçesindeki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını söyledi.

Kızı ve damadıyla tartıştı, 36 kilometre yürüdü ViDEO

"ARAMADIĞIMIZ YER KALMADI"

Hatice F.'nin kızı Ayşe S.'ye ulaşan ekipler, durumu bildirdi. Kula'ya gelip annesini polislerden teslim alan Ayşe S., "Evden çıktığı andan itibaren annemi aramaya başladık. Aramadığımız yer kalmadı. Çok meraklandık." dedi.