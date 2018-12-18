Kızılay'a atanan kayyum iptal edildi

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Kızılay için kayyum kararını düzeltti. Böylece büyük bir hatadan da dönülmüş oldu.

KINIK'TAN İLK AÇIKLAMA

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık konuyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyum kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu. Bu süreçte Kızılayın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İyiler kazanacak!" ifadelerini kullandı.

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