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Kızılay'da inşaat iskelesi çöktü

1. Cadde'deki binanın dış cephesinde kurulu iskelenin çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 22.05.2019 - 15:53..
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Kızılay’ın en işlek caddelerinden olan İzmir 1. Cadde'de tadilat halinde olan binanın dış cephesinde bulunan iskele rüzgarın da şiddetiyle çöktü.

K9 KÖPEKLERİ ARAMA YAPTI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, emniyet güçlerinin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından Ankara itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekipleri K9 köpekleriyle iskele altında arama yaptı.

İskelenin çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da inşaat iskelesinin çökme anı İZLE

2 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Yaşanan olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, can kaybının olmaması rahat bir nefes aldırdı.

Kızılay'da inşaat iskelesi çöktü

Kızılay'da inşaat iskelesi çöktü

Kızılay'da inşaat iskelesi çöktü

Kızılay'da inşaat iskelesi çöktü

Kızılay'da inşaat iskelesi çöktü

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