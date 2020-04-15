Kızılcahamam’da 7 ev yandı

Kızılcahamam ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Eğerlialören köyünde, Hasan Akbaş’a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE 6 EVE SIÇRADI

Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki 6 eve daha sıçradı. Yangının fark eden köylüler hemen kendini dışarıya attı. Yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi.

7 EV KÜL OLDU

Olay yerine gelen ekipler büyüyen yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Uzun süren çalışmalar sonucunda yangın itfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken 7 ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.