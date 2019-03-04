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Kızılordu Korosu İstanbullularla bir araya gelecek

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında, 9 ve 11 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) konuğu olarak İstanbullularla buluşacak.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 09:49..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
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Kızılordu Korosu, İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Anadolu ve Avrupa yakasında katılımın ücretsiz olduğu iki konser verecek.

Konserler; 9 Mart Cumartesi saat 16.00’da Büyükçekmece'de Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda ve 11 Mart Pazartesi saat 20.00’de Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek.

120 KİŞİDEN OLUŞAN DEV KADRO

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve İstanbulluların buluşması, 2019 Türkiye Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşiyor.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, İstanbul’da verecekleri konserde koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alacak.

Kızılordu Korosu İstanbullularla bir araya gelecek

ÖDÜLLÜ İSİMLER SAHNEYE ÇIKACAK

Konserlerde Rusya’nın “Onurlu Sanatçı” payesine sahip isimlerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle dikkat çeken Maksim Maklakov’un da aralarında bulunduğu pek çok isim, solist olarak sahne alacak.

Kızılordu Korosu İstanbullularla bir araya gelecek

TÜRKÇE ESERLER DE SESLENDİRİLECEK

Konserlerde, Sovyet tarihinin en ünlü bestelerinden “Büyük Anayurt Savaşı” marşları olan Svyaşennaya Voyna ve Nesokruşimaya i Legendarnaya’dan Katyuşa ve Kalinka’ya, pek çok eser seslendirilecek.

Koronun repertuvarında, her zamanki gibi Türkçe eserler de bulunuyor. Koro ile okunacak İstiklal Marşı’nın ardından solistler, Sevdan Olmasa ve Çanakkale Türküsü’nü seslendirecek.

Kızılordu Korosu İstanbullularla bir araya gelecek

KIZILORDU KORUSU HAKKINDA

Kızılordu, başlangıçta Sovyetler Birliği halklarına ve cephelerde savaşan askerlerine moral ve motivasyon vermek amacıyla kurulmuş bir ordu korosudur. Bir ordu korosu olmasının da dışında, dünya müzik tarihinde de önemli bir yere sahiptir.

Koro, Rusya’nın halk şarkılarından kilise müziklerine, opera aryalarından şarkılara ve konser verdikleri ülkelerin hit parçalarına kadar birçok eseri repertuvarında bulunduruyor.

Dünyaca ünlü Sovyetler Birliği Marşı’nın bestecisi Aleksandr Aleksandrov, koronun kurucularından olup vefatına kadar koronun şefliğini üstlendi.

Barış Manço’dan “Genç Osman”, Tarkan’dan “Şıkıdım”  daha pek çok şarkı ve türkü Kızılordu Korosu tarafından CRR Konser Salonu Sahnesi’nde pek çok kez seslendirilmişti.

Kızılordu Korosu İstanbullularla bir araya gelecek

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