Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri 18 suçtan aranan ve toplamda 39 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S., isimli şahsı yakalamak için harekete geçti.

SUÇ MAKİNESİ FİRARİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda F.S., isimli hükümlü üzerinde 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Emniyet güçlerince yakalanan, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması, tutuk evine yasak eşya sokma, konut dokunulmazlığı ihlal, görevini yaptırmamak için direnme, askeri ceza kanuna muhalefet, iftira, hakaret ve mala zarar verme suçlarından olmak üzere 18 suçtan aranan hükümlü F.S., cezaevine gönderildi.

Kızıltepe'de 18 suçtan aranan hükümlü yakalandı