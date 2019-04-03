Kızına yapılan tacizi şikayet etti işten atıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sezgin Veli (46) adlı vatandaş, kablo üretimi yapan bir fabrikada ustası olduğunu belirttiği kişinin, kızını taciz ettiğini öğrenmesi üzerine şikayet etti.

"MESAJLA ÖĞRENDİM"

16 Nisan 2018 gününün sabahında telefonuna gelen bir mesajla kızının taciz edildiğini öğrendiğini söyleyen Veli, “Bana böyle bir mesaj geldikten sonra eşimi aradım, ‘böyle bir mesaj geldi' diye. Daha sonra çocukla konuştuktan sonra bu istismarın sürekli olduğunu öğrendik. Durumu öğrendikten sonra fabrikada çalıştığım kısım şefime çıktım. Ustam tarafından kızımın taciz edildiğini bildirdim. O da fabrikanın genel müdürüne çıkmamı söyledi. Genel müdüre de olayı anlattım. Genel müdür de ‘Bana delil ve belgeyle gel.’ dedi. Ondan sonra o şahsı takip etmeye başladım. Takip ederken çevredeki esnaf da iki yıldır çocuğumun taciz edildiğini bana söylediler.” ifadelerini kullandı.

"ZANLI İNTİHAR ETTİ"

Daha sonra direkt savcılığa gittiğini kaydeden Veli, “Savcı da önce karakola gitmemi ve şikayet etmemi istedi. Karakola giderken zanlının çocukları tarafından tehdit edildim. Fabrikanın genel müdürü, zanlıyı şikayet etmemem için ikna etmeye bile çalıştı. Şikayeti yaptıktan sonra çocuğum devlet koruması altına alındı. Daha sonra zanlı tutuklandı. Zanlı tutuklandıktan 1 gün sonra fabrikanın genel müdürü bu kez evime geldi ve yaptığım şikayetten vazgeçirmeye çalıştı. Zanlı 16 Nisan 2018 tarihinde yargılanmak üzere tutuklandı. 3 ay tutuklu yargılandı. Sağlık nedenlerinden dolayı serbest bırakıldı ve 3 ay tutuksuz yargılandı. 19 Şubat 2019 tarihinde hakim bir kez daha tutuklu yargılama kararı verdi. Tutuklu yargılama kararı verildikten sonra bu şahıs, Çorlu Adliyesi’nin dördüncü katından atlayarak intihar etti.” dedi.

22'NCİ MADDEDEN İŞİNE SON VERİLDİ

Kızını istismar ettiğini iddia ettiği şahsın intihar ettiğini, aynı gün işe giderken öğrendiğini dile getiren Veli, “Fabrikaya işe gittiğimde şefim, şahıs intihar ettiği için beni izne göndermeye çalıştı. Fabrikanın insan kaynaklarına gittim. Orada bana ‘Acil çoluk çocuğunu al, bu şehri terk et.’ dediler. Ama izin kağıdını imzalatmadılar bana. Fabrikanın genel müdürü, insan kaynaklarını yanına çağırdı. İnsan kaynakları, genel müdürün yanından geldikten sonra beni yine apar topar göndermeye çalıştı. O hengâmede korkutarak bana istifa dilekçesi yazdırdılar. Can güvenliğim de olmadığı için yine karakola gittim ve koruma kararı çıkarttırdım. Karakoldaki dilekçemde tedbir amaçlı işimden istifa ettirildiğimi belirttim. 12 Şubat 2019 tarihinde tedbir amaçlı istifa dilekçesi yazdırdılar bana. 25 Şubat tarihinde ise 22’nici maddeden işten çıkarıldığımı daha sonra bana gelen mesajla öğrendim. 22’nci madde ise ‘diğer sebepler’ oluyor.” şeklinde konuştu.

Fabrika yönetimi ise konu yargıya intikal ettiği için açıklama yapmadı.