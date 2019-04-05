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Kızını istismar eden babaya 30 yıl ceza

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 17 yaşında olan kızını yaklaşık 3 yıl istismar etmekten yargılanan 44 yaşındaki baba, 30 yıl hapse mahkum edildi.

DHA | 05.04.2019 - 16:01..
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KKTC’de büyük tepki çeken olay, Kasım 2018’de Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de ortaya çıkmıştı.

CEP TELEFONUNDA SES KAYDI

Baba ile kızın durumundan şüphelenen köylüler, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurarak yardım istemiş ve daire ile polis işbirliği yapmıştı. Polisin, kıza karşı cinsel istismar olduğunu belirlemesi üzerine baba H.D. gözaltına alınmıştı. Baba, aleyhindeki suçlamaları kabul ederken, soruşturma sırasında kızın cep telefonunda ise istismara uğradığı anlara ait ses kayıtları bulundu.

Kızını istismar eden babaya 30 yıl ceza

POLİS KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

‘Çocukları istismar etme’ ve ‘cinsel taciz’ dahil pek çok suçlamayla tutuklanan zanlı H.D., Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede ifadesine başvurulan polis memuru, H.D.’nin Şubat 2016 ile 6 Ekim 2018 tarihleri arasında kızını istismar ettiğini belirtti. Polis, olayın 16 Ekim 2018’de saat 11:30’da Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından polise bildirildiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kızını istismar eden babaya 30 yıl ceza

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 30 yıl hapse mahkum ettiği H.D., Lefkoşa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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