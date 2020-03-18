taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.464
Euro
7.1195
Altın
1506.14
Borsa
86461.26
Gram Altın
312.958
Bitcoin
33696.26

Kızını merak eden baba karantina yurdunun önüne geldi

Başakşehir'de, yurt dışından gelenlerin karantina altına alındığı yurdun önüne gelen bir baba, kızının bulunduğu odanın karşısında bulunan kaldırımdan, kızıyla telefonda görüştü.

DHA | 18.03.2020 - 12:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Avrupa'nın 9 ülkesinden getirilen Türk vatandaşları, İstanbul'da boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alınmıştı.

Yakınları karantinada olan bazı aileler ise Başakşehir'deki karantina yurdu olan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun önüne geldi.

YURDUN ÖNÜNE GELEN BABA, KIZIYLA TELEFONDA KONUŞTU

Yurtta Fransa'ya dil eğitimi için gitmiş olan kızı bulunan baba Levent Demirkale de kızının ihtiyaçlarını sormak için yurdun önüne geldi.

Giriş çıkışlara izin verilmediği ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yurt çevresinde baba Demirkale, kızının bulunduğu odaya yakın bir noktada durarak kızını telefonla aradı.

Kızını merak eden baba karantina yurdunun önüne geldi

İHTİYAÇLARINI SORDU

Kaldırımda bekleyen baba, yurtta bulunan kızı Ecenaz ile telefonla arayarak görüştü ve ihtiyaçlarını sordu. Baba Levent Demirkale, arada bulunan 15- 20 metre mesafeden kızını görmüş oldu.

Kızını merak eden baba karantina yurdunun önüne geldi

"İÇERİDE HER ŞEYLERİ İYİYMİŞ"

Kızının durumu ile ilgili açıklama yapan baba Demirkale , "Tam dönecekti bir hafta öne aldık ama bu olay patlayınca Dışişleri'ne başvurduk. İçeride her şeyleri iyiymiş ama ıslak mendil, sprey, yer temizlemek için bir şeyler istiyor. Diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Çamaşır, tişört gibi şeyleri verebilir miyiz diye sorduk. Şu anda hiçbir şey kabul etmiyorlar. Yurt yönetimiyle görüşeceğiz. Yemekleri veriliyor. Tek kişilik odalarda kalıyorlar." diye konuştu.

Kızını merak eden baba karantina yurdunun önüne geldi

İlginizi Çekebilir
İran'da ölü sayısı bin 135'e yükseldi
Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 147 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı bin 135'e yükseldi.
Belirli maskelere reçete zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerinin reçete karşılığında sadece eczanelerden alınacağı belirtildi.
Malatya'da FETÖ/PDY üyesi yakalandı
Jandarma ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda terör örgütü üyeliği suçundan aranan zanlı yakalanarak, cezaevine gönderildi.
Turizmcilerin korona sonrası umudu yerli turist
Koronavirüs sonrası turizmciler, yabancı turistin boşluğunu yerli turistle doldurmayı planlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karantina konusunda ayrımcılık yapılıyor iddiası
Karantina konusunda ayrımcılık yapılıyor iddiası
986
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
737
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
491
Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için ilginç öneri
Doktor Mehmet Öz'den koronavirüs için ilginç öneri
290
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
68
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
99
YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak
YÖK: 23 Mart'ta uzaktan eğitim başlayacak
91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir