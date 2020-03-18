Kızını merak eden baba karantina yurdunun önüne geldi

Avrupa'nın 9 ülkesinden getirilen Türk vatandaşları, İstanbul'da boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alınmıştı.

Yakınları karantinada olan bazı aileler ise Başakşehir'deki karantina yurdu olan Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nun önüne geldi.

YURDUN ÖNÜNE GELEN BABA, KIZIYLA TELEFONDA KONUŞTU

Yurtta Fransa'ya dil eğitimi için gitmiş olan kızı bulunan baba Levent Demirkale de kızının ihtiyaçlarını sormak için yurdun önüne geldi.

Giriş çıkışlara izin verilmediği ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yurt çevresinde baba Demirkale, kızının bulunduğu odaya yakın bir noktada durarak kızını telefonla aradı.

İHTİYAÇLARINI SORDU

Kaldırımda bekleyen baba, yurtta bulunan kızı Ecenaz ile telefonla arayarak görüştü ve ihtiyaçlarını sordu. Baba Levent Demirkale, arada bulunan 15- 20 metre mesafeden kızını görmüş oldu.

"İÇERİDE HER ŞEYLERİ İYİYMİŞ"

Kızının durumu ile ilgili açıklama yapan baba Demirkale , "Tam dönecekti bir hafta öne aldık ama bu olay patlayınca Dışişleri'ne başvurduk. İçeride her şeyleri iyiymiş ama ıslak mendil, sprey, yer temizlemek için bir şeyler istiyor. Diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Çamaşır, tişört gibi şeyleri verebilir miyiz diye sorduk. Şu anda hiçbir şey kabul etmiyorlar. Yurt yönetimiyle görüşeceğiz. Yemekleri veriliyor. Tek kişilik odalarda kalıyorlar." diye konuştu.