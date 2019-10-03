Kızının eğitimi için borç alan baba, ineklerini satacak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan çiftçi Ramazan Korkut'un kızı için yaptığı yol, büyük yankı uyandırdı.

Muğla Valiliği, Muğla Belediyesi ve Menteşe İlçe Belediye Başkanlığı'ndan henüz ses çıkmasa da binlerce kişi, fedakar babanın sesini duymamazlıktan gelmedi. O baba, CNN Türk'te Başak Şengül'ün canlı yayınına dahil olup, başından geçenleri anlattı.

BORÇ PARA İLE YOL YAPTI

Sırf kızının eğitimi için elinde ne var ne yok sattığını söyleyen baba, bununla da yetinmeyip okul yoluna giden topraklı alanı borç para alarak düzelttirdiğini dile getirdi.

Kızı için yol yaptıran baba: İneklerimi satacağım İZLE

1 KEPÇE VE 4 KAMYON KİRALADI

Ramazan Korkut, Menteşe Belediyesi'ne yolun yapılması için başvurduğunu, belediyeden "Orman yolu olduğu için yapamıyoruz." cevabını aldığını belirterek, yine de pes etmediğini vurguladı. 1 kepçe ve 4 kamyon kiraladığını anlatan Korkut, yapılan yol ile artık kızını gönül rahatlığı ile okula gönderebildiğini söyledi.

İNEKLERİ SATIP, BORCUNU ÖDEYECEK

Yolun tamamlanmasının tüm sorunları gidermediğini dile getiren Korkut, "Kızımın okuyup memur olmasını istiyorum. Belediye bizimle ilgilenmedi. 2 tane kamyon, bitane kepçe istedim. Vermediler. İnekleri satıp borcumu kapatacağım." dedi.