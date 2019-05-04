Kızının taciz edildiğini öğrenen baba iş yeri bastı

Kızının bir çiğköfteci işletmecisi tarafından taciz edildiğini öğrenen M.A. dükkanın önüne gelerek önce dışarıda bulunan bir piknik tüpüyle iş yerinin camlarını kırdı.

Daha sonra dükkana girerek iş yeri sahibi ile tartışmaya başlayan M.A. yanında getirdiği silahıyla M.D.'yi sağ ayağından tek el ateş ederek yaraladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iş yeri sahibini Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırırken M.A. silahıyla birlikte polise teslim oldu. İş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken lise öğrencisi kızın iş yeri sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.