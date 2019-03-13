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Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

Konya'da markette çalışan İbrahim E. (41), kızıyla evlenmesine karşı çıktığı Hasan Ö. tarafından bacağından tüfekle vurularak yaralandı.

DHA | 13.03.2019 - 18:15..
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Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi.

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

KIZININ SEVGİLİSİ TARAFINDAN VURULDU

İddiaya göre, Hasan Ö., kız arkadaşı N.E.'yi ailesinden istedi. Ancak baba İbrahim E., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., İbrahim E.'nin çalıştığı markete pompalı tüfekle gelerek kızın babasına ateş etti. İbrahim E., sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim E., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polisin, kaçan Hasan Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu

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