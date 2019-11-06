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Kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşını vurdu

13 yaşındaki kızıyla ilişki yaşayan arkadaşını, başından vurarak öldürdü.

İHA | 06.11.2019 - 20:44..
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Çanakkale'de, meydana gelen olayda, 34 yaşındaki baba E.O, arkadaşı 23 yaşındaki G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendi. Kızıyla ilişki yaşayan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

İKİ ARKADAŞ İNSAN KAÇAKÇISI ÇIKTI

E.O. ve G.Ö.'nün arkadaş olduğu ve insan kaçakçılığı suçundan da çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Cinayeti işledikten 4 gün sonra yakalanan ve suçunu itiraf eden E.O., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine olay yerini gösterdi.

Bölgeye giden ekipler cesedi çürümeye başlamış şekilde buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Ormanlık alanda bulunan G.Ö.'nün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Suçunu itiraf eden baba E.O. da işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşını vurdu

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