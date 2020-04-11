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Kızıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü

Birlikte yaşadığı kızı ve damadı ile tartışan Hatice F., hava alma bahanesiyle çıktığı evden 36 kilometre uzakta, Kula ilçesi girişinde polis ekiplerince durduruldu.

DHA |
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Kızıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü

 

Uşak'ın Ulucak ilçesinde kızı ve damadı ile birlikte oturan Hatice F.,  bilinmeyen nedenle kızı ve damadıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından hava alacağını söyleyip evden çıkan yaşlı kadın, İzmir- Ankara D300 Karayolu'na çıkarak, yaklaşık 36 kilometre boyunca yürüdü.

POLİS DURDURDU

Kula girişindeki polis uygulama noktasına kadar gelen kadını fark eden ekipler, Hatice F.'ye nereye gittiğini sordu.

Hatice F. ise polise, kızı ve damadıyla tartıştığını, İzmir'in Kiraz ilçesindeki akrabalarının yanına gitmek için yola çıktığını söyledi.

Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurdu -2

"ÇOK MERAKLANDIK"

Hatice F.'nin kızı Ayşe S.'ye ulaşan ekipler, durumu bildirdi. Kula'ya gelip annesini polislerden teslim alan Ayşe S., "Evden çıktığı andan itibaren annemi aramaya başladık. Aramadığımız yer kalmadı. Çok meraklandık" dedi.

Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurdu -1

Kızı ve damadıyla tartışan yaşlı kadın 36 kilometre yürüdü, polis durdurdu -3

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