Kızıyla tartıştı diye damadını yaraladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaralama vakası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre iş yeri işletmecisi olan B.G. ile eşi M.G. maddi anlaşmazlıklar sebebiyle tartıştı. Tartışmadan haberdar olan B.G.’nin babası Ş.G. yanında bulundurduğu ruhsatsız av tüfeği ile olay yerine gelerek M.G.’ye bir el ateş etti.

DAMAT TABURCU EDİLDİ

Silah sesini duyan köy sakinleri durumu Jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralı damat tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayınpeder ile damat jandarma tarafından gözaltına alındı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.