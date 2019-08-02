taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6009
Euro
6.2136
Altın
1434.51
Borsa
101900.25
Gram Altın
258.904

Kızıyla tartıştı diye damadını yaraladı

Kayınpeder kızıyla tartışan damadını av tüfeği ile vurdu.

İHA | 02.08.2019 - 03:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

D

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaralama vakası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre iş yeri işletmecisi olan B.G. ile eşi M.G. maddi anlaşmazlıklar sebebiyle tartıştı. Tartışmadan haberdar olan B.G.’nin babası Ş.G. yanında bulundurduğu ruhsatsız av tüfeği ile olay yerine gelerek M.G.’ye bir el ateş etti.

DAMAT TABURCU EDİLDİ

Silah sesini duyan köy sakinleri durumu Jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralı damat tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayınpeder ile damat jandarma tarafından gözaltına alındı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

81
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

37
İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

11
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

15
İsveç’teki dilenciler belediyeye işgal harcı verecek

İsveç’teki dilenciler belediyeye işgal harcı verecek

17
Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

0
Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir