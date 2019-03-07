Kızlar öğretmenliğe, erkekler mühendisliğe özendiriliyor

Milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları dün sona erdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıklayacağı sınav yerlerinden sonra adaylar, 15 Haziran'da iki oturumlu halinde YKS'ye girecek ve hayallerinin bölümü için ter dökecekler.

Üniversite tercihleri döneminde aileler çocuklarının mühendis ya da öğretmen olmasını istiyor.

MÜHENDİSLİKTE KIZ ÖĞRENCİ AZINLIĞI

680 öğrenci üzerine yürütülen araştırmanın sonuçları, toplumsal cinsiyet rollerinin, öğrencilerin meslek tercihindeki etkisini ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarına göre, meslek seçimlerinde ailelerin rolü büyük. Özellikle mühendislik fakültelerindeki kız öğrencilerinin azınlığı araştırmayı doğrular nitelikte oluyor.

MESLEK TERCİHLERİNDE ÖNE ÇIKAN FAKTÖRLER

Buna göre kız öğrencilerin yüzde 28'i, erkek öğrencilerin ise yüzde 16'sı toplumsal cinsiyet rollerinin meslek tercihlerini etkilediğini belirtti.

Geleneksel toplumlarda, erkekler sert, rasyonel, duygulardan azade, matematikte iyi olarak düşünülürken, kadınların duygusal, irrasyonel ve kırılgan görülmeleri, çocukluk çağından itibaren onların meslek tercihlerini şekillendiriyor.





KIZLARA "ÖĞRETMEN OL" TAVSİYESİ

Erkek çocuklar, daha küçük yaşlardan itibaren mühendislik için uygun bir aday olarak görülürken kız çocuklarına hep 'öğretmen ol' gibi mesajlar veriliyor ve bu yönde yönlendirmeler yapılıyor.